Появился подробный анализ последствий удара ВС РФ по предприятиям в Киеве Эксперты проанализировали последствия удара ВС РФ по предприятиям в Киеве

Москва2 июл Вести.Массированный ночной удар Вооруженных сил России по военным объектам в Киеве и Киевской области был грамотно выстроен с тактической точки зрения. Цели для поражения выбирались из необходимости уничтожить ключевые центры производства вооружений, сообщили военные эксперты ИС "Вести".

Первая волна ночного удара была осуществлена с применением реактивных БПЛА "Герань-5", которые отвлекли системы украинской ПВО и заставили ее тратить на них боеприпасы. После налета дронами были задействованы баллистические ракеты.

Получилось так, что на первый тип беспилотников и на часть наших баллистических ракет были расходованы практически все те запасы, которые Украина подготовила для отражения налета. И затем уже баллистические ракеты, их было около 30, работали по конкретным целям рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Массированный удар по военным производствам Украины резко снижает боевые возможности ее вооруженных сил.

Выбор объектов поражения был осуществлен исходя из необходимости уничтожения ключевых центров производства беспилотников, а также комплектующих к ним, которые развернуты на ряде предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Поэтому… выбирались именно объекты, где такие дроны производятся объяснил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

При этом эксперты отмечают, что на Украине никогда не было возможностей для создания сложной электроники и программного обеспечения для дальнобойных дронов – с этим ВСУ помогали Великобритания и Европейский союз.

Сейчас они вынуждены будут перенести [производства], соответственно, на территорию Европейского союза. Что усложнит, безусловно, логистику что усложнит, скажем так, скорость производства дронов уточнил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин

2 июля Минобороны РФ рассказало о целях нанесенного ночью массированного удара по Киеву и Киевской области. В частности, под удар попали предприятие "Радионикс", которое выпускает системы управления ракет "Фламинго", FP-7 и FP-9, "Нептун-МД" и зенитные ракеты по проекту "Клон"; ГП "Антонов" – основная на Украине производственная база, разрабатывающая и выпускающая пилотируемые летательные аппараты военного назначения, а также собирающая дроны "Лютый"; Киевский радиозавод, на котором модернизируют и производят прицелы и приборы наведения практически для всех разведывательных и ударных дронов ВСУ.