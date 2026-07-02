МО: в Киеве поражен завод по производству систем управления крылатых ракет

МО сообщило о поражении завода по производству систем управления крылатых ракет МО: в Киеве поражен завод по производству систем управления крылатых ракет

Москва2 июл Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу по производству систем управления крылатыми ракетами в городе Киеве. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что этот объект был поражен в ходе массированного удара, который стал ответом на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ.

Поражены в городе Киеве…агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО "Радионикс" – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет "Файер Пойнт-7, -9", управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет (проект "Клон") говорится в сообщении ведомства



В Минобороны подчеркнули, что продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам в ряде городов Украины.