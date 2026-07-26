ВС РФ поразили в Киеве завод по производству дронов большой и средней дальности Минобороны: ВС РФ поразили в Киеве завод по производству беспилотников

Москва26 июл Вести.В ночь на воскресенье, 26 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта Черноморск Одесской области, используемым в интересах украинской армии. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в порту Одесской области поражены объекты инфраструктуры, которые были задействованы для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ), предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Киеве, по данным Минобороны, удар был нанесен по промышленному предприятию, которое занимается производством беспилотников.

Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие ("Смарт интеллиджент систем"), осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы уточняется в сообщении МО РФ

Днем ранее российские военные поразили склад с военным имуществом ВСУ и объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения ГСМ в порту Измаил, а также нанесли удар по порту Николаева, в результате чего был поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения нужд украинской армии.