Производитель дронов для ВСУ рассказал о повреждении производственных мощностей

Украинский производитель дронов сообщил о повреждении предприятия при ударе Производитель дронов для ВСУ рассказал о повреждении производственных мощностей

Москва22 июн Вести.Производственные мощности крупного украинского производителя дронов "Генерал Черешня" повреждены при ударе, сообщила компания в соцсетях.

Удар по одному из производств "Генерал Черешня" говорится в сообщении

Отмечается, что предприятие продолжает работу, несмотря на повреждения.

В понедельник Минобороны информировало, что ВС РФ нанесли удары, в частности, по местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Российские войска сразу наносят удары по появляющимся местам производства беспилотников, отмечал ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

МИД РФ предупреждал, что российские военные приступают к системным ударам по военным предприятиям в Киеве. Отмечалось, что речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников.