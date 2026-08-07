ВС РФ ударили "Геранью" по объекту сборки дальнобойных БПЛА ВСУ на Сумщине Минобороны: "Герань" поразила цех сборки дальних дронов ВСУ в Сумской области

Москва7 авг Вести.Российские военные с помощью беспилотника "Герань" нанесли удар по объекту сборки дальних дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Ахтырка Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве заявили, что операторы подразделений войск беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам украинской промышленности, работающим в интересах ВСУ.

Так, накануне, в населенном пункте Ахтырка Сумской области БПЛА "Герань" был нанесен удар по объекту, на котором производилась сборка двигателей для ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ большой дальности. Объективный контроль подтвердил поражение цели говорится в сообщении

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили железнодорожный эшелон с военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.