Москва7 авгВести.Российские военные с помощью беспилотника "Герань" нанесли удар по объекту сборки дальних дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Ахтырка Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве заявили, что операторы подразделений войск беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам украинской промышленности, работающим в интересах ВСУ.
Так, накануне, в населенном пункте Ахтырка Сумской области БПЛА "Герань" был нанесен удар по объекту, на котором производилась сборка двигателей для ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ большой дальности. Объективный контроль подтвердил поражение целиговорится в сообщении
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили железнодорожный эшелон с военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.