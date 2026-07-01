Москва2 июлВести.Российские военные в Николаевской области при помощи "Гераней" поразили логистические центры в районе Новой Одессы Николаевской области, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) для доставки и хранения беспилотников.
Об этом заявили в Минобороны России.
Минобороны опубликовало кадры поражения логистических центров, используемых в интересах ВСУ с целью доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Новая Одесса Николаевской областиговорится в сообщении оборонного ведомства
Ранее сообщалось, что российские беспилотники "Герань" нанесли удары по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций "Юг" украинской армии в районе населенного пункта Прибугское в Николаевской области.