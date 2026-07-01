Российские военные нанесли удар по логистическим центрам ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили логистические центры ВСУ с помощью "Гераней"

Москва2 июл Вести.Российские военные в Николаевской области при помощи "Гераней" поразили логистические центры в районе Новой Одессы Николаевской области, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) для доставки и хранения беспилотников.

Об этом заявили в Минобороны России.

Минобороны опубликовало кадры поражения логистических центров, используемых в интересах ВСУ с целью доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Новая Одесса Николаевской области говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее сообщалось, что российские беспилотники "Герань" нанесли удары по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций "Юг" украинской армии в районе населенного пункта Прибугское в Николаевской области.