Российская армия уничтожила эшелон ВСУ с техникой в Днепропетровской области

Минобороны показало кадры уничтожения железнодорожного эшелона с техникой ВСУ Российская армия уничтожила эшелон ВСУ с техникой в Днепропетровской области

Москва7 авг Вести.Железнодорожный эшелон с военной техникой ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области, кадры видео распространило Минобороны РФ.

Вначале по локомотиву был нанесен удар БПЛА "Герань", который полностью обездвижил состав с военной техникой, а затем воинский эшелон был поражен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" говорится в сообщении

Отмечается, что цели успешно поражены, это подтвердили кадры объективного контроля с беспилотника.

Согласно видео, уничтожены, в частности, локомотив и радиолокационная станция КББ AN/TPQ-53, находившаяся в этом эшелоне.

Также Минобороны показало видео успешных ударов беспилотника "Герань" по железнодорожному локомотиву в населенном пункте Лозовая Харьковской области.

Ранее Минобороны показало кадры ударов по сухогрузам в районе Одессы в Черном море.

Российские войска многократно отчитывались о поражении железнодорожной техники, используемой в интересах ВСУ. Так, в конце июля Минобороны показало, как в Запорожской области ВС РФ подбили вражеские железнодорожные составы, перевозившие груз для ВСУ.