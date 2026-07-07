Москва7 июл Вести.Российская армия уничтожила четыре локомотива в Днепропетровской области, которые использовались для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, железнодорожные тягачи были поражены ударами беспилотников "Герань-4 сикер".

Два локомотива были обнаружены и уничтожены в районе города Новомосковск, еще два - у населенных пунктов Павлоград и Синельниково.

Ранее Минобороны сообщало о комбинированных ударах авиации, расчетов БПЛА, ракетных войск и артиллерии по портовой инфраструктуре, объектам энергетики и логистики, которые использовались в нуждах ВСУ, в 144 районах Украины.

Также за последние сутки были сбиты 797 беспилотников ВСУ.