Минобороны России сообщило об уничтожении железнодорожной техники на Украине

Российские БПЛА "Герань" нанесли удары по локомотивам и крану под Харьковом Минобороны России сообщило об уничтожении железнодорожной техники на Украине

Москва6 июл Вести.Российские военные нанесли удары с применением беспилотных летательных аппаратов по ряду объектов железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, ударам подверглись железнодорожные локомотивы, находившиеся в районе населённых пунктов Велетень и Малиновка. Кроме того, в районе населённого пункта Близнюки был поражён железнодорожный кран.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все указанные объекты активно задействовались для нужд украинских войск.

Объекты использовались украинской армией, они поражены беспилотниками 'Герань' указывается в официальном сообщении министерства

Официальные представители Министерства обороны Украины или Харьковской областной администрации на момент публикации не комментировали данное заявление и не приводили сведений о масштабах повреждений железнодорожной сети в указанных районах.