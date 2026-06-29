ВС РФ ударили "Геранями" по газораспределительной станции в Харьковской области МО показало удар "Геранями" по газораспределительной станции Харьковской области

Москва29 июн Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры ударов БПЛА "Герань" по газораспределительной станции, расположенной в Харьковской области.

По данным ведомства, с целью снижения военно-экономического потенциала Вооруженных сил Украины в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА "Герань-2" и "Герань-4 сикер" ВС РФ нанесли серию ударов по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино.

Отмечается, что в результате ударов были выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки, а также цех по подготовке газа.

Кроме того, как уточнили в Минобороны, на объекте были зафиксированы серьезные возгорания.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила двумя бомбами ФАБ-1500 пункт временной дислокации ВСУ в городе Николаевка в ДНР. Как сообщалось, ударом была уничтожена часть здания, где находились украинские боевики.