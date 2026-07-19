Москва19 июлВести.ВС РФ нанесли удар по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области, который использовался противником. Об этом сообщает Минобороны России.
Нанесен удар с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер" по газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской областиговорится в сообщении оборонного ведомства
В Минобороны заявили, что средства объективного контроля зафиксировали успешное поражение цели.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, использовались вооруженными силами Украины (ВСУ).