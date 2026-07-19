МО: ВС РФ нанесли удар по газоперерабатывающему заводу под Харьковом МО: ВС РФ поразили газоперерабатывающий завод под Андреевкой

Москва19 июл Вести.ВС РФ нанесли удар по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области, который использовался противником. Об этом сообщает Минобороны России.

Нанесен удар с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер" по газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области говорится в сообщении оборонного ведомства

В Минобороны заявили, что средства объективного контроля зафиксировали успешное поражение цели.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, использовались вооруженными силами Украины (ВСУ).