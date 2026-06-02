Один из ключевых объектов "Нафтогаза" в Харьковской области попал под удар

Москва2 июн Вести.Украинская нефтегазовая компания "Нафтогаз" сообщила о повреждении одного из своих "ключевых объектов" в Харьковской области. Заявление опубликовано в Telegram-канале компании.

Как утверждает "Нафтогаз", по объектам компании нанесен комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет.

Кроме того, о повреждениях энергетических объектов сообщила украинская ДТЭК. Масштаб ущерба уточняется.

В ночь на вторник армия России нанесла удар возмездия по военным объектам на территории Украины в ответ на террористические акты ВСУ. Были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Удары наносились по целям в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаки ВСУ по городам Старобельск и Геническ, назвав эти нападения тяжелейшими преступлениями против детей. По словам главы государства, киевский режим сам сделал выбор "придать новое качество конфликту".