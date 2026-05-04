В Сумской и Харьковской областях повреждены пять объектов "Нафтогаза"

Украинская компания "Нафтогаз" сообщила о повреждении пяти своих объектов В Сумской и Харьковской областях повреждены пять объектов "Нафтогаза"

Москва4 мая Вести.Несколько объектов украинской компании "Нафтогаз" получили повреждения в течение суток в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о пяти объектах "Нафтогаза".

За сутки атакованы пять наших объектов в Сумской и Харьковской областях. Из-за повреждения оборудования нам пришлось остановить производственные процессы говорится в заявлении

2 мая компания также сообщала о повреждении своих объектов. Тогда критическая инфраструктура "Нафтогаза" получила повреждения в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.