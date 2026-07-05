Москва5 июлВести.Украинская нефтегазовая компания "Нафтогаз" сообщила о пожарах на ряде энергетических объектов.
Возгорания произошли на объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
На нескольких объектах произошли крупные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановленаговорится в сообщении в Telegram-канале компании
Масштаб разрушений пока не оценен, других подробностей не приводится.
В начале июня компания сообщала о повреждении одного из своих "ключевых объектов" в Харьковской области.