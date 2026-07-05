Украинский "Нафтогаз" сообщил о крупных пожарах на объектах энергетики Крупные пожары произошли на нескольких объектах "Нафтогаза"

Москва5 июл Вести.Украинская нефтегазовая компания "Нафтогаз" сообщила о пожарах на ряде энергетических объектов.

Возгорания произошли на объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

На нескольких объектах произошли крупные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена говорится в сообщении в Telegram-канале компании

Масштаб разрушений пока не оценен, других подробностей не приводится.

В начале июня компания сообщала о повреждении одного из своих "ключевых объектов" в Харьковской области.