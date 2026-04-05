Москва5 апрВести.На нефтегазовом объекте в Сумской области Украины произошел пожар. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.
По его словам, никто из сотрудников объекта не пострадал.
На месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧСнаписал Корецкий в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)
На сайте компании уточняется, что пожар также возник на объекте газодобычи в Полтавской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по украинским объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).