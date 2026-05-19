Москва19 маяВести.Объекты газовой инфраструктуры в Черниговской области подверглись атаке. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
Уточняется, что объектам компании наносится ущерб уже третий день подряд.
Утром 19 мая нанесены удары сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области. В результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудованияговорится в публикации
Пострадавших в результате инцидента не выявлено. На месте работают аварийные службы, масштабы повреждений уточняются.
Ранее в Сумской и Харьковской областях произошли взрывы.