"Нафтогаз": нанесен удар по ряду объектов компании в Черниговской области

Москва19 мая Вести.Объекты газовой инфраструктуры в Черниговской области подверглись атаке. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Уточняется, что объектам компании наносится ущерб уже третий день подряд.

Утром 19 мая нанесены удары сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области. В результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования говорится в публикации

Пострадавших в результате инцидента не выявлено. На месте работают аварийные службы, масштабы повреждений уточняются.

Ранее в Сумской и Харьковской областях произошли взрывы.