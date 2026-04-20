ВС РФ поразили локомотивное депо на юге Харькова и автобусный завод под Киевом Поддубный: ВС РФ нанесли удар по локомотивному депо и автобусному заводу

Москва20 апр Вести.Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и транспортной инфраструктуре, используемым в интересах ВСУ. Среди пораженных целей подвижной состав в локомотивном депо на юге Харькова и Бориспольский автобусный завод в Киевской области, территорию которого боевики использовали для сборки и хранения дронов сообщил Поддубный

Военкор добавил, что ВС РФ атаковали и другие объекты.

Также, минувшей ночью "Герани" атаковали газодобывающее предприятие в районе села Андрияшевка в Сумской области и стоянку техники ВСУ в Великом Бурлуке на Харьковщине отметил Евгений Поддубный

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты, расположенные на территории России.