Минобороны РФ сообщило об уничтожении важного для ВСУ энергообъекта у Золочева

ВС РФ ударили по важному для ВСУ объекту в Харьковской области Минобороны РФ сообщило об уничтожении важного для ВСУ энергообъекта у Золочева

Москва19 июн Вести.Российские военные уничтожили значимый энергетический объект в районе населенного пункта Золочев Харьковской области, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

В министерстве уточнили, что удар был нанесен с применением БПЛА "Герань". Также были опубликованы кадры объективного контроля поражения цели.

Ранее Минобороны РФ сообщало о высокоточном ударе по объекту оборонной промышленности в Харьковской области. На предприятии осуществлялось производство беспилотников для украинских вооруженных сил.