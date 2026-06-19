Москва19 июнВести.Российские военные уничтожили значимый энергетический объект в районе населенного пункта Золочев Харьковской области, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
В министерстве уточнили, что удар был нанесен с применением БПЛА "Герань". Также были опубликованы кадры объективного контроля поражения цели.
Ранее Минобороны РФ сообщало о высокоточном ударе по объекту оборонной промышленности в Харьковской области. На предприятии осуществлялось производство беспилотников для украинских вооруженных сил.