ВС РФ ударили "Геранями" по складу дронов ВСУ и опорам ЛЭП в Харьковской области

В Харьковской области поражены склад беспилотников ВСУ и опоры ЛЭП ВС РФ ударили "Геранями" по складу дронов ВСУ и опорам ЛЭП в Харьковской области

Москва30 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов украинской армии, а также по опорам линии электропередач в Харьковской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Ведомстве уточнили, что целью удара стало ограничение возможностей украинских войск по применению дронов.

ВС РФ нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" по складу БПЛА ВСУ на территории крупного логистического центра в поселке городского типа Андреевка в Харьковской области говорится в заявлении

Опоры высоковольтной линии электропередач поражены в районе этого же населенного пункта. В результате удара участок ЛЭП получил значительные повреждения, добавили военные.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, цехам сборки беспилотников и лагерям боевиков ВСУ.