Москва30 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов украинской армии, а также по опорам линии электропередач в Харьковской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Ведомстве уточнили, что целью удара стало ограничение возможностей украинских войск по применению дронов.
ВС РФ нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" по складу БПЛА ВСУ на территории крупного логистического центра в поселке городского типа Андреевка в Харьковской областиговорится в заявлении
Опоры высоковольтной линии электропередач поражены в районе этого же населенного пункта. В результате удара участок ЛЭП получил значительные повреждения, добавили военные.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, цехам сборки беспилотников и лагерям боевиков ВСУ.