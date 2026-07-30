Минобороны: нанесены удары по объектам энергетики и цехам сборки БПЛА ВСУ

ВС РФ нанесли удары по топливно-энергетическим объектам ВСУ Минобороны: нанесены удары по объектам энергетики и цехам сборки БПЛА ВСУ

Москва30 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, цехам сборки беспилотников и лагерям дислокации солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, ударом дальнобойного высокоточного оружия была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Печора".

Нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах говорится в заявлении

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