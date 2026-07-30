Москва30 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, цехам сборки беспилотников и лагерям дислокации солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, ударом дальнобойного высокоточного оружия была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Печора".
Нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районахговорится в заявлении
Ранее бойцы группировки войск "Центр" раскрыли детали освобождения населенного пункта Торское в ДНР.