Российская армия нанесла удары по складам боеприпасов и объектам ТЭК Украины Минобороны: ВС РФ поразили склады боеприпасов и объекты ТЭК Украины

Москва28 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса, складам боеприпасов и цехам по сборке беспилотников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, атаке ВС РФ подверглись места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ говорится в заявлении ведомства

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР.