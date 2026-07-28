Москва28 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса, складам боеприпасов и цехам по сборке беспилотников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, атаке ВС РФ подверглись места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУговорится в заявлении ведомства
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР.