Москва28 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса, складам боеприпасов и цехам по сборке беспилотников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, атаке ВС РФ подверглись места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

говорится в заявлении ведомства

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР.