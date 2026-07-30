Москва30 июл Вести.Бойцы группировки войск "Центр" раскрыли ИС "Вести" детали освобождения населенного пункта Торское в ДНР. Противник пытался остановить наших бойцов плотным огнем, но безуспешно — российские подразделения оказались сильнее и выполнили задачу.

По словам командира штурмового взвода 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии 8-й армии группировки войск "Центр" с позывным Дрон, в ходе приближения к позициям противника подразделение было обнаружено врагом. Тем не менее это обстоятельство сыграло на руку штурмовикам: воспользовавшись моментом бойцы оперативно сократили дистанцию и приступили к зачистке вражеских укреплений.

Это получается, что когда мы подходили, противник не вовремя нас увидел, но нам это большую роль сыграло. Мы максимально подошли к противнику и уже начали выбивать его рассказал боец

Боевики ВСУ, застигнутые врасплох, отчаянно пытались держать оборону, а в небе кружили десятки вражеских дронов. Особую угрозу представляла тяжелая "Баба Яга", зависшая над позициями штурмовиков. Командир отделения БПЛА штурмового батальона 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии 8-й армии группировки войск "Центр" Владимир Климентьев, пояснил тактику противодействия: при сопровождении пехоты важно постоянно мониторить воздушное пространство.

Когда сопровождаем пехоту, мы летим и, соответственно, дрон-разведчик, он наблюдает еще и воздух сразу. Как только видит он приближающийся вражеский БПЛА , мы незамедлительно поднимаем FPV-дрон и уничтожаем его рассказал Климентьев

Атаку совершали со всех сторон одновременно – шли малыми группами. Одна группа наступает с левого фланга, другая – с правого, чтобы противник не отрезал их и не взял в полуокружение.

Также немаловажную помощь бойцам штурмового батальона 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии 8-й армии группировки войск "Центр" оказывает их талисман – пес по кличке Баста.

Ранее Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации сообщило об освобождении Торского в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Коммунаровки в Днепропетровской области российскими войсками.