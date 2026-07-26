Разведчики и беспилотчики "Центра" сообщили, как занимали Белицкое дом за домом Разведчик Кудрявцев: освобождение Белицкого в ДНР началось с одного дома

Москва26 июл Вести.Разведчик Кирилл Кудрявцев и другие военнослужащие разведывательного батальона 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" рассказали военкору ИС "Вести" Александру Коцюбе, что освобождение города Белицкое в ДНР началось с захода в первый дом, откуда военные пошли малыми группами в разных направлениях.

Минобороны России в четверг сообщало об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики (ДНР).

По словам разведчика 1-й разведывательной роты разведбата 5-й бригады Кирилла Кудрявцева, первый же занятый дом в Белицком позволил российским штурмовикам накапливаться и затем продвигаться дальше.

Мы, когда зашли в первый дом, в начало, за него схватились, подтянулись, скопились - и все. И пошли малыми группами по два человека в разные стороны – кто-то в эту, кто-то в эту, кто-то прямо - и начинали штурмовать, зачищать сообщил Кудрявцев

Перед заходом штурмовиков ВС РФ в блиндажи и другие огневые точки украинских боевиков туда отправляли несколько дронов со взрывчаткой. Целью было огневое поражение и дезориентация военнослужащих противника.

Штурмовик заходит - непосредственно перед его заходом залетает пять-семь, а то и 10 FPV в нору, блиндаж, в дом - куда бы то ни было. Основная задача – это огневое поражение и давление, потому что чем больше давление, тем больше человек теряется. А когда он потерян, он бесполезен рассказал командир взвода беспилотных систем 5-й бригады с позывным Капа

Один из домов, в котором засели боевики, был вскрыт с помощью 10-килограммовой противотанковой мины.

Желательно в подъезд их закинуть или в подвал, нижние этажи, чтобы как можно больше было воздействие объяснил старший разведчик разведроты разведбата 5-й бригады Александр Дедловский (Дед)

С освобождением Белицкого у наступающих подразделений группировки "Центр" открывается дорога на ключевой оставшийся на этом направлении центр обороны ВСУ – город Доброполье.

Ранее сообщалось, что в Белицком почти целиком сдался в плен взвод боевиков Национальной гвардии Украины.