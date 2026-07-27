Штурмовики ВС РФ закидали гранатами польских наемников в Белицком Боец Шиповалов рассказал, как ВС РФ ликвидировали польских наемников в Белицком

Москва27 июл Вести.Штурмовики Вооруженных сил России во время освобождения Белицкого в ДНР закидали гранатами группу наемников из Польши. Об этом ТАСС рассказал боец 5-й мотострелковой бригады Денис Шиповалов.

Военный уточнил, что группа наемников находилась в одном из многоэтажных домов. Попытки поговорить с боевиками на русском и английском языках не дали результата, и бойцам поступила команда штурмовать их.

Мы двумя группами – одна отвлекала со стороны подъезда, а моя уже группа поднялась на чердак и со стороны чердака закидала их гранатами рассказал Шиповалов

Об освобождении города Белицкое в ДНР стало известно 23 июля. Ранее военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали военкору ИС "Вести" Александру Коцюбе, как занимали населенный пункт дом за домом.