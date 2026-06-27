Москва27 июн Вести.В составе Вооруженных сил Украины несут службу наемницы, прибывшие из Польши. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.

Один раз удалось перехватить вражеский обмен информацией. Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола сказал Суздалов

По словам ветерана, услышанное сильно поразило всех, кто участвовал в радиоперехвате.

Вообще даже представлений не было, что у нас противник будет женского пола отметил он

В 2025 году Суздалов служил сапером в добровольческом отряде "Барс-2", входящем в состав 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии. В настоящее время он занимает должность заместителя начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Минобороны России не раз отмечали, что Киев применяет иностранных наемников как пушечное мясо, а российские военнослужащие продолжат ликвидировать их на всей украинской территории. Сами наемники в многочисленных интервью признавали, что украинские военные слабо координируют их действия, а вероятность уцелеть в боях невысока.