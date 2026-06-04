Наемник из Польши, воевавший в рядах ВСУ, заочно приговорен к 14 годам Воевавшего в рядах ВСУ польского наемника Важне заочно приговорили к 14 годам

Москва4 июн Вести.Польский наемник, воевавший в рядах ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает Следственный комитет России.

Установлено, что 30-летний гражданин Польши Важне Войцех Петр вступил в Интернациональный легион в марте 2022 года, прошел подготовку, получил оружие и участвовал в боевых действиях до февраля 2026-го.

Приговором суда Важне заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск. говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Зимой этого года французское издание Le Monde сообщило, что интернациональный легион в составе ВСУ был расформирован, а наемники переведены в другие подразделения украинской армии.