Наемник из Великобритании заочно осужден в России Суд вынес приговор британцу, воевавшему на стороне ВСУ

Москва16 июн Вести.Суд вынес заочный приговор 26‑летнему гражданину Великобритании Оливеру Джеймсу Вулфорду за участие в боевых действиях в качестве наемника. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Разбирательство шло на основе доказательств, которые собрало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Следствием установлено, что не позднее января 2023 года Вулфорд отправился на Украину и вступил в ряды Вооруженных сил в качестве наемника. Там он прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие и все нужное снаряжение.

До февраля 2025 года Вулфорд участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих говорится в сообщении

Суд признал Вулфорда виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и заочно приговорил к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. Поскольку Вулфорд не живет в России, его объявили в международный розыск.