Британского наемника ВСУ осудили за сотрудничество с Россией На Украине осудили наемника, передававшего РФ координаты военных баз ВСУ

Москва7 мая Вести.Британского наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), осудили за сотрудничество с Россией. Об этом пишут украинские СМИ.

Росс Дэвид Катмор работал инструктором ВСУ по огневой и тактической подготовке мобилизованных. По данным местных изданий, украинское командование обмануло его с выплатами, после чего наемник начал сотрудничать с российскими спецслужбами. В частности, Катмор сообщал ВС РФ координаты баз, где до этого обучал солдат ВСУ.

Украинский военный суд приговорил британца к 8,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд в России отменил решение о принудительном выдворении гражданина Украины, поскольку в этом случае его бы заставили воевать за ВСУ против РФ.