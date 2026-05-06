Российский суд спас украинца от ВСУ Украинца не стали выдворять из России из-за угрозы мобилизации в ВСУ

Москва6 мая Вести.Суд в Кабардино-Балкарии отменил решение о принудительном выдворении гражданина Украины, нарушившего миграционное законодательство. Такое решение мотивировалось тем, что в случае выдворения его бы заставили воевать за ВСУ против России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Там говорится, что мужчина работал на животноводческой ферме и с 2018 года не оформлял миграционные документы. За это ему назначили штраф в 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы РФ.

Однако украинец оспорил это решение в суде и заявил, что считает себя беженцем. Он указал, что в случае выдворения "может быть принудительно мобилизован в ВСУ против Российской Федерации".

В результате суд увеличил сумму штрафа до 40 тысяч рублей, но решение о выдворении отменил.