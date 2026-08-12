Фермер Уолкер объяснил, почему его семью пригласили в миграционную службу Семью "Веселого молочника" Уолкера оштрафовали за нарушение миграционных правил

Москва12 авг Вести.Семья фермера Джастаса Уолкера, известного как "Веселый молочник", в прошлом году получила штраф в две тысячи рублей за нарушение миграционного законодательства. Это стало причиной интереса миграционной службы к его жене и детям, рассказал Уолкер РИА Новости.

По словам фермера, нарушение произошло после двухмесячной поездки семьи в США. За время их отсутствия истек срок подтверждения проживания в России, а после возвращения документы были поданы с опозданием.

Весь вопрос поднялся по штрафу, который мы получили в прошлом году. Там 2 тысячи рублей штраф за несвоевременное подтверждение проживания в РФ рассказал Уолкер

Он добавил, что штраф семья уже оплатила.

Ранее фермер рассказал, что планирует открыть турбазу на Алтае в 2027 году после оформления российского гражданства для членов своей семьи.