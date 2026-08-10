Москва10 авгВести.Герой мема "Веселый молочник" – фермер Джастас Уолкер, переехавший в Россию из Соединенных Штатов – в беседе с RT рассказал, что его семья будет подавать документы на получение российского гражданства.
У самого Уолкера есть паспорт России. При этом члены его семьи не имеют российского гражданства.
Мы сейчас прямо этим и занимаемся. Прямо вот, прямо вотсказал фермер
Ранее Уолкер рассказал, что ему "позвонили с информацией" о том, что его семью якобы могут депортировать из России. По некоторым данным, жена и дети фермера своевременно не продлили вид на жительство в стране.