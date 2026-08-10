Фермер из США Уолкер рассказал, что его семья будет просить гражданство России

Американский фермер рассказал, что его семья будет подаваться на гражданство РФ Фермер из США Уолкер рассказал, что его семья будет просить гражданство России

Москва10 авг Вести.Герой мема "Веселый молочник" – фермер Джастас Уолкер, переехавший в Россию из Соединенных Штатов – в беседе с RT рассказал, что его семья будет подавать документы на получение российского гражданства.

У самого Уолкера есть паспорт России. При этом члены его семьи не имеют российского гражданства.

Мы сейчас прямо этим и занимаемся. Прямо вот, прямо вот сказал фермер

Ранее Уолкер рассказал, что ему "позвонили с информацией" о том, что его семью якобы могут депортировать из России. По некоторым данным, жена и дети фермера своевременно не продлили вид на жительство в стране.