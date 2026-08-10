"Веселый молочник" Уолкер рад, что его не выдворяют из России Фермер Уолкер рассказал, что рад возможности остаться в Алтайском крае

Москва10 авг Вести.Американский фермер Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", заявил, что рад разрешению ситуации с якобы выдворением из России.

По словам Уолкера, которые приводит RT, угроза выдворения его семьи из РФ оказалась недоразумением.

Ничего не объяснили, имена не называли. Сказали, что просто какое-то недоразумение. Поэтому я, если честно, в таком состоянии, что, да Бог с ним сказал фермер

Уолкер также поблагодарил СМИ за огласку ситуации и сообщил, что он и его семья очень счастливы оставаться в России.

Имеющий российское гражданство Уолкер живет с семьей в Алтайском крае около десяти лет​​​. Его жена и дети имеют вид на жительство в РФ.