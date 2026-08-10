Москва10 авгВести.Американский фермер Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", заявил, что рад разрешению ситуации с якобы выдворением из России.
По словам Уолкера, которые приводит RT, угроза выдворения его семьи из РФ оказалась недоразумением.
Ничего не объяснили, имена не называли. Сказали, что просто какое-то недоразумение. Поэтому я, если честно, в таком состоянии, что, да Бог с нимсказал фермер
Уолкер также поблагодарил СМИ за огласку ситуации и сообщил, что он и его семья очень счастливы оставаться в России.
Имеющий российское гражданство Уолкер живет с семьей в Алтайском крае около десяти лет. Его жена и дети имеют вид на жительство в РФ.