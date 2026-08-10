Фермер Уолкер сообщил, что его семья останется в России

Семью фермера Джастаса Уолкера не будут выдворять из России Фермер Уолкер сообщил, что его семья останется в России

Москва10 авг Вести.Семью переехавшего в Россию американского фермера Джастаса Уолкера, известного как "Веселый молочник", не будут выдворять из страны. Об этом он рассказал RT, назвав ситуацию недоразумением.

По словам Уолкера, после приема ему сообщили об отсутствии оснований для выдворения. Он назвал произошедшее недопониманием и отметил, что теперь семья возвращается домой и продолжит жить в России.

На сегодняшний день мы возвращаемся домой... Вот, домой едем, все нормально. Распаковываем чемоданы, дальше живем сказал фермер

Ранее Уолкер сообщал, что его семье грозит выдворение из России. Он рассказывал, что вид на жительство семьи аннулировано.