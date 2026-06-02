Директор Сергея Жукова сообщил, что у артиста нет запрета на выезд из-за долгов

Москва2 июн Вести.У лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова нет налоговых задолженностей, поэтому его выезд из России никак не ограничен. Об этом РИА Новости заявил директор музыканта Петро Шекшеев, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющемся запрете из-за долга перед ФНС свыше 500 тыс. рублей.

Никакой задолженности перед Федеральной налоговой службой нет. Это просто очередной счет, который, к слову, уже оплачен сказал Шекшеев

Он пояснил, что 1 июня ФНС выставляет всем индивидуальным предпринимателям авансовые платежи по налогам за третий квартал, которые можно оплатить в течение месяца.

"ИП Жукова сегодня выставлен такой же счет, как и сотням тысяч других индивидуальных предпринимателей. Он уже оплачен", — отметил директор.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что фронтмен "Руки Вверх!" столкнулся с ограничениями на выезд из-за долга в размере 524 тыс. рублей, к которому якобы ежедневно добавляются пени. Отметим, что помимо музыкальной карьеры Жуков развивает предпринимательскую деятельность: он владеет музыкальным лейблом, занимается торговлей одеждой, управляет ресторанами и производством продуктов питания.