Москва2 июнВести.У лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова нет налоговых задолженностей, поэтому его выезд из России никак не ограничен. Об этом РИА Новости заявил директор музыканта Петро Шекшеев, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющемся запрете из-за долга перед ФНС свыше 500 тыс. рублей.
Никакой задолженности перед Федеральной налоговой службой нет. Это просто очередной счет, который, к слову, уже оплаченсказал Шекшеев
Он пояснил, что 1 июня ФНС выставляет всем индивидуальным предпринимателям авансовые платежи по налогам за третий квартал, которые можно оплатить в течение месяца.
"ИП Жукова сегодня выставлен такой же счет, как и сотням тысяч других индивидуальных предпринимателей. Он уже оплачен", — отметил директор.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что фронтмен "Руки Вверх!" столкнулся с ограничениями на выезд из-за долга в размере 524 тыс. рублей, к которому якобы ежедневно добавляются пени. Отметим, что помимо музыкальной карьеры Жуков развивает предпринимательскую деятельность: он владеет музыкальным лейблом, занимается торговлей одеждой, управляет ресторанами и производством продуктов питания.