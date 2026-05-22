Сергей Жуков: на юбилейные концерты "Руки Вверх!" продали 500 тысяч билетов

Москва22 мая Вести.Пятьсот тысяч билетов выкупили зрители на концерты в рамках юбилейного тура группы "Руки Вверх!", сообщило РИА Новости со ссылкой на лидера коллектива Сергея Жукова.

На данный момент продано около 500 тысяч билетов - то есть полмиллиона человек абсолютно точно посмотрят шоу группы "Руки Вверх!" сказал Жуков

Группа празднует тридцатилетие, а сам Сергей Жуков 22 мая отметит пятидесятилетие.

Юбилейный стадионный тур начнется в Екатеринбурге 30 мая. Концерты также пройдут в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде. В Москве концерты пройдут в "Лужниках" 25 и 26 июля, а завершится тур в Санкт-Петербурге 31 октября.