Москва22 маяВести.Пятьсот тысяч билетов выкупили зрители на концерты в рамках юбилейного тура группы "Руки Вверх!", сообщило РИА Новости со ссылкой на лидера коллектива Сергея Жукова.
На данный момент продано около 500 тысяч билетов - то есть полмиллиона человек абсолютно точно посмотрят шоу группы "Руки Вверх!"сказал Жуков
Группа празднует тридцатилетие, а сам Сергей Жуков 22 мая отметит пятидесятилетие.
Юбилейный стадионный тур начнется в Екатеринбурге 30 мая. Концерты также пройдут в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде. В Москве концерты пройдут в "Лужниках" 25 и 26 июля, а завершится тур в Санкт-Петербурге 31 октября.