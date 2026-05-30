"Певец плачет": мать Жукова из "Руки Вверх!" узнавала его по голосу в роддоме Мать Жукова из "Руки Вверх!" рассказала, что сына окрестили певцом еще в роддоме

Москва30 мая Вести.Солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова окрестили певцом еще с первых дней жизни в роддоме. Об этом рассказала его мать Лилия Жукова в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, именно семья привила любовь к музыке своим детям. Младший брат Жукова Михаил также связал жизнь с музыкой.

В роддоме, когда он (Сергей Жуков. - Прим. ред.) плакал, я узнавала его по голосу. И мне говорили: "Иди, твой певец плачет". А когда мы приехали домой, у нас музыка звучала с утра до вечера вспоминает Лилия

Дедушка Сергея в совершенстве играл на мандолине, а бабушка пела народные песни, добавила мать певца.

В 2026 году группа "Руки Вверх!" отмечает 30-летний юбилей. Фронтмену коллектива в этом году также исполнилось 50 лет.