Москва30 маяВести.Солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова окрестили певцом еще с первых дней жизни в роддоме. Об этом рассказала его мать Лилия Жукова в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".
По ее словам, именно семья привила любовь к музыке своим детям. Младший брат Жукова Михаил также связал жизнь с музыкой.
В роддоме, когда он (Сергей Жуков. - Прим. ред.) плакал, я узнавала его по голосу. И мне говорили: "Иди, твой певец плачет". А когда мы приехали домой, у нас музыка звучала с утра до вечеравспоминает Лилия
Дедушка Сергея в совершенстве играл на мандолине, а бабушка пела народные песни, добавила мать певца.
В 2026 году группа "Руки Вверх!" отмечает 30-летний юбилей. Фронтмену коллектива в этом году также исполнилось 50 лет.