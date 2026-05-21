Группа "Руки вверх" в 1998 году лишилась всего заработка с масштабного тура

Москва21 мая Вести.Группа "Руки вверх" в 1998 году недосчиталась всех заработанных на большом туре по России денег. Об этом агентству РИА Новости рассказал Сергей Жуков.

Это произошло в результате дефолта, который пришелся на окончание их турне. В ходе него музыканты объездили от 20 до 25 больших дворцов спорта.

У нас вся "Газель" была завалена деньгами … и тут звонят и говорят попытаться быстро поменять деньги, иначе через час все, что находится в машине, превратится в 100 долларов. И мы потеряли все за одну секунду заявил фронтмен группы

Жуков посетовал, что в конце 1990-х не было банковских карт, а в распоряжении были только наличные. Это и не позволило сделать быстрый обмен денег.