Москва17 маяВести.Поклонник Егора Крида отсудил 33 тысячи у компании, которая продавала билеты на концерт певца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Причиной разногласий стал перенос концерта и неисполнение компанией обязанности по возврату средств.
Еще в 2022 году мужчина купил четыре билета на концерт Егора Крида за 10 100 рублей. Продавцом была специализированная компания, а организатором – индивидуальный предприниматель. Вскоре оказалось, что мероприятие переносится, и зрителя предупредили об этом. Он сразу оформил заявку на возврат, однако своих денег так и не получил. Его билеты на указанную дату просто оказались недействительны.
Позже назначили новую дату концерта, и билеты получили статус действительных, а заявка на возврат оставалась без ответа. В 2026 году мужчина обратился в суд.
Инстанция установила, что ответственность за возврат лежит именно на компании-продавце.
В результате с компании взыскали стоимость билетов, неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно, общая сумма составила 33 360 рублейпишет РИА Новости
В решении отмечается, что зритель имел право отказаться от услуги, а продавец должен был вернуть деньги, но уклонился от своих обязанностей.