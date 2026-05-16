Mash: на концерте во Владивостоке фанатов Вани Дмитриенко посадили лицом в стену

Москва16 мая Вести.Фанатов певца Вани Дмитриенко на концерте во Владивостоке посадили лицом в стену. Как сообщает Telegram-канал Mash, часть зрителей, которые купили билеты в сектор 310 и соседние зоны, фактически не смогли увидеть выступление артиста.

Отмечается, что в некоторых местах вместо нормальных кресел были установлены две деревянные доски, а обзор сцены закрывала стена.

Одна из семей, заплатившая 15 тысяч рублей за билеты на троих человек, сообщила, что сотрудники площадки долго не могли найти их места. Позже выяснилось, что сектор предполагает отсутствие полноценного обзора сцены. Пересадить зрителей организаторы отказались, предложив вернуть деньги и покинуть концерт.

В итоге некоторые посетители самостоятельно пытались найти свободные места в других секторах, откуда был виден концерт. Как сообщают очевидцы, до начала выступления из проблемного сектора ушла примерно треть зрителей.

Ранее певец Ваня Дмитриенко рассказал в своем Telegram, что случайно съел крем со змеиным ядом.