Ваня Дмитриенко случайно съел крем с ядом гадюки Певец Дмитриенко рассказал, что случайно съел крем с ядом гадюки

Москва5 мая Вести.Певец Ваня Дмитриенко рассказал в своем Telegram, что случайно съел крем со змеиным ядом. Инцидент очень напугал артиста.

По словам Дмитриенко, он использовал крем, так как потянул ногу во время концерта. Затем он помыл руки и начал есть клубнику, однако почувствовал вкус крема и решил прочитать его состав.

Надеюсь, все будет нормально. Яд гадюки вообще очень опасен, но я не думаю, что там большая доза поделился певец

Ранее стало известно, что Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом в прошлом году. На концертах он заработал 924 миллиона рублей.