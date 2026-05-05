Москва5 маяВести.Певец Ваня Дмитриенко рассказал в своем Telegram, что случайно съел крем со змеиным ядом. Инцидент очень напугал артиста.
По словам Дмитриенко, он использовал крем, так как потянул ногу во время концерта. Затем он помыл руки и начал есть клубнику, однако почувствовал вкус крема и решил прочитать его состав.
Надеюсь, все будет нормально. Яд гадюки вообще очень опасен, но я не думаю, что там большая дозаподелился певец
Ранее стало известно, что Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом в прошлом году. На концертах он заработал 924 миллиона рублей.