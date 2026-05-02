Москва2 мая Вести.Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя - Трэмар Диллард) прилетел в Москву на частном самолете ради первого тура по России. Во Внуково его встречали черной икрой, коньяком и бородинским хлебом, передает Telegram-канал Mash.

Из аэропорта артист уехал в представительском кортеже из трех Cadillac, двух V-Class и двух Sprinter черного цвета. По информации Mash, его встречали прямо у машины, в багажнике одного из Cadillac накрыли импровизированный стол с икрой, хлебом и алкоголем. Отмечается, что Flo Rida был поражен таким приемом. На опубликованных видео видно, как он ест черную икру с руки и закусывает ее бородинским хлебом.

По данным Telegram-канала, музыкант добирался из мексиканского Канкуна через Стамбул и провел в пути около 15 часов. Частный рейс он оплатил сам, чтобы не стоять в очередях и успевать высыпаться между концертами. Ожидается, что на том же частном самолете он продолжит перелеты по городам тура. Общая стоимость перелетов составила около 300 тысяч евро.

В Москве артист поселился в роскошном номере отеля Four Seasons. Его концерты в столице запланированы на 2 и 3 мая, после чего тур продолжится в Краснодаре и Новосибирске. Всего заявлено четыре выступления. Изначально шоу должны были пройти 8 марта, но даты перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке.