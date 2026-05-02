На концерте в Москве рэпер Flo Rida выразил свои чувства публике

Рэпер Flo Rida признался российским фанатам в любви на концерте в Москве На концерте в Москве рэпер Flo Rida выразил свои чувства публике

Москва2 мая Вести.Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя - Трэмар Диллард) на концерте в Москве признался своим российским фанатам в любви. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В субботу, 2 мая на московской площадке "ЦСКА Арена" прошел сольный концерт Flo Rida.

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Музыкант известен хитами Low и Whistle. Также он работал с такими исполнителями, как Ke$ha, David Guetta и Sia.

Следующее выступление артиста запланировано на воскресенье, 3 мая. После этого его тур продолжится в Краснодаре и Новосибирске.

Утром 2 мая Flo Rida прилетел в Москву на частном самолете. Музыкант добирался из мексиканского Канкуна через Стамбул и провел в пути около 15 часов. Во Внуково его встречали черной икрой, коньяком и бородинским хлебом. Изначально его концерты были запланированы на 8 и 9 марта, но они были перенесены на 2 и 3 мая из-за ситуации на Ближнем Востоке.