Москва14 мая Вести.Певица Линда (Светлана Гейман) вновь привлекла к себе внимание общественности благодаря скандалу. Это подстегнуло интерес зрителей - билеты на предстоящие выступления исполнительницы начали раскупать заметно быстрее. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда".

В начале мая прошел большой сольный концерт Линды в одном из клубов Москвы. 14 мая запланирован камерный концерт в столице - все билеты (до 100 мест) распроданы в первый час после скандала.

Выступления исполнительницы 22 и 24 мая пройдут на небольших ресторанно-клубных площадках (до 150 мест). На 22 мая купили почти половину мест, на 24 мая - четверть зала. Концерт в Бишкеке 21 мая не отменен.

Площадки с наполняемостью до 500–900 человек позволяют зарабатывать до 2 миллионов рублей за выступление. В московских ресторанах публика заказывает ужин, что выгодно организаторам даже при 100 гостях.