Москва2 маяВести.Певица, заслуженная артистка Росси Наташа Королева заработает свыше 2 млн рублей за два концерта в одном из московских баров, сообщило РИА Новости, посчитав стоимость билетов.
Королева планирует дать два концерта в столичном баре Petter - 2 и 27 маянаписали в агентстве
Уточняется, что вместимость площадки составляет всего 91 место. При этом самый дешевый билет обойдется зрителям в 7,5 тысячи рублей, место же за столиком же у сцены обойдутся в 15,5 тысячи.
При этом на концерт 2 мая продано свыше 75% билетов, на мероприятие 27 мая – порядка 30%.