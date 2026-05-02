Концерты в московском баре принесут Наташе Королевой более 2 млн рублей

Певица Наташа Королева заработает более 2 млн рублей на майских концертах Концерты в московском баре принесут Наташе Королевой более 2 млн рублей

Москва2 мая Вести.Певица, заслуженная артистка Росси Наташа Королева заработает свыше 2 млн рублей за два концерта в одном из московских баров, сообщило РИА Новости, посчитав стоимость билетов.

Королева планирует дать два концерта в столичном баре Petter - 2 и 27 мая написали в агентстве

Уточняется, что вместимость площадки составляет всего 91 место. При этом самый дешевый билет обойдется зрителям в 7,5 тысячи рублей, место же за столиком же у сцены обойдутся в 15,5 тысячи.

При этом на концерт 2 мая продано свыше 75% билетов, на мероприятие 27 мая – порядка 30%.