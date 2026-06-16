Валерий Леонтьев готов выступать в России за 17 млн рублей Mash: Леонтьев повысил стоимость выступления в России до 17 млн рублей

Москва16 июн Вести.Певец Валерий Леонтьев повысил стоимость своего выступления в России до 17 миллионов рублей, концерт за границей обойдется в 12 миллионов, пишет Mash.

По информации канала, исполнитель пересмотрел ценник своих концертов в России и стал чаще отказываться от сольных корпоративов из-за долгих перелетов.

В самолетах у артиста усиливаются перепады давления, болит голова и растет нагрузка на сосуды. Теперь в приоритете у Леонтьева крупные мероприятия, где можно реже летать и больше зарабатывать сказано в публикации

При этом для иностранных поклонников он готов выступать за 12 миллионов рублей.

Прошедшей зимой Леонтьев получил 15 миллионов рублей за корпоратив "Лукойла" в Москве. Этим летом он снова собирается прилететь в Россию на заработки.