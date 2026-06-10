Продюсер назвал гонорар Филиппа Киркорова за один концерт Продюсер Дворцов: Филипп Киркоров зарабатывает 5-6 млн рублей за концерт

Москва10 июн Вести.Народный артист РФ Филипп Киркоров зарабатывает 5-6 миллионов рублей за выступление в регионах России, сообщил продюсер Сергей Дворцов. Такие цифры он назвал в комментарии KP.RU.

Дворцов отметил, что публика соскучилась по Киркорову и охотно раскупает билеты на его выступления.

Его гонорар за кассовый концерт обходится прокатчикам в 5-6 млн рублей сказал Дворцов

Также, по словам продюсера, Киркоров получает внушительные гонорары за появление в телепрограммах. Так, за одно интервью исполнитель зарабатывает около восьми миллионов рублей, отметил Дворцов.