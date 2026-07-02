Гонорар Прохора Шаляпина вырос с одного до двух миллионов рублей

Прохор Шаляпин вдвое увеличил свой гонорар на фоне растущей популярности Гонорар Прохора Шаляпина вырос с одного до двух миллионов рублей

Москва2 июл Вести.Известный российский певец и шоумен Прохор Шаляпин вдвое увеличил сумму своего гонорара на фоне растущей популярности. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятий.

Уточняется, что новая волна популярности настигла Шаляпина после участия в шоу "Звезды в Африке", где людей подкупила его искренность, а его высказывания начали нарезаться на цитаты и разлетаться в форме коротких клипов по всему интернету. Этим летом Шаляпин достиг новой вершины и стал соведущим юмориста Павла Воли в его вечернем телешоу.

На фоне этого артист решил увеличить свой гонорар за участие в различных мероприятиях. Еще недавно эта сумма составляла 1 млн рублей, а сейчас выросла вдвое – 2 млн рублей, а также сверху налог 12%, включая НДС 5%, сообщает издание.

За 2 миллиона рублей (плюс к этой сумме налоги) Прохор Шаляпин может и провести ваш день рождения, и спеть на празднике указано в тексте

Ранее Прохор Шаляпин признался, что хочет стать отцом двоих-троих детей, но хотел бы жить отдельно от них и их матери.