Москва10 апр Вести.Певец и актер Прохор Шаляпин порекомендовал россиянам популяризировать родную культуру и включить в гардероб русские аксессуары в народном стиле. Его слова приводит РИА Новости.

Давайте возрождать русскую культуру заявил артист в рамках концерта в честь 100-летия Северного хора в Кремлевском дворце

Он добавил, что было бы красиво при входе в метро встречать народ в русских народных костюмах.

По мнению певца, ношение кокошников может вылиться в новый модный тренд.

Носите, девочки, кокошники - стилизованные, с украшениями. Желательно, чтобы вам дарили с бриллиантами заключил Шаляпин

Ранее сообщалось, что в 2025 году продажи кокошников на российских маркетплейсах увеличились более чем в два раза.