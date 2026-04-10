Москва10 апрВести.Певец и актер Прохор Шаляпин порекомендовал россиянам популяризировать родную культуру и включить в гардероб русские аксессуары в народном стиле. Его слова приводит РИА Новости.
Давайте возрождать русскую культурузаявил артист в рамках концерта в честь 100-летия Северного хора в Кремлевском дворце
Он добавил, что было бы красиво при входе в метро встречать народ в русских народных костюмах.
По мнению певца, ношение кокошников может вылиться в новый модный тренд.
Носите, девочки, кокошники - стилизованные, с украшениями. Желательно, чтобы вам дарили с бриллиантамизаключил Шаляпин
Ранее сообщалось, что в 2025 году продажи кокошников на российских маркетплейсах увеличились более чем в два раза.