Попов о выставке в Харбине: РФ пора избавиться от стереотипа о себе

Депутат Попов считает, что РФ пора избавиться от стереотипов о себе Попов о выставке в Харбине: РФ пора избавиться от стереотипа о себе

Москва18 мая Вести.Россияне сами взяли себя в заложники стереотипа о своей стране, и давно пора от него избавиться. Так автор ИС "Вести", депутат Госдумы РФ Евгений Попов прокомментировал в своем канале в мессенджере MAX критику в сторону российской экспозиции на 10-й Российско-китайской выставке ЭКСПО в Харбине.

По мнению Попова, российской стороне вместо меда стоило показать достижения в высоких технологиях, медицине и промышленности.

Много пишут про выставку в Харбине. Про роботов с той стороны и мед с нашей. Печально все это. Зачем вообще туда привезли мед? … Сами взяли себя в заложники стереотипа, что у нас только балет и матрешки. Давно пора от него избавиться заявил Попов

Ранее сообщалось, что одежда с высказываниями президента России Владимира Путина оказалась самым востребованным товаром среди китайских гостей юбилейного X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.