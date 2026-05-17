Москва17 мая Вести.Вице-премьер Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента в ДФО, заявил о необходимости продолжения технологического обмена между Россией и Китаем. По его словам, именно технологии формируют новые возможности развития государств в современном мире.

Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади 12 тысяч квадратных метров; в выставке участвуют 16 российских субъектов. Темой форума в этом году выбраны "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

Это важная выставка, она достаточно сбалансированная, честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился, но потом все-таки убедился в том, что выставка достаточно сбалансированная сообщил Трутнев журналистам на полях ЭКСПО в Харбине

Он также отметил, что на экспозициях российских регионов и компаний присутствуют отечественные разработки: "есть и наша техника, наши вертолеты, наши технологические достижения". По мнению вице-премьера, эти примеры подтверждают необходимость продолжать обмен технологиями, поскольку они открывают пути к развитию стран в современных условиях.